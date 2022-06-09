Путин отменил требование о продаже 50% валютной выручки экспортерами

Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам об обязательной продаже 50% валютной выручки. Теперь ее долю будет определять правительственная комиссия. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 9 июля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, 28 февраля Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с антироссийскими санкциями со стороны Запада. В их числе значилась обязательная продажа экспортерами 80% валютной выручки. В конце мая требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров было смягчено, чтобы стабилизировать курс резко укрепившегося рубля и обеспечить достаточный уровень валютной ликвидности на рынке: экспортерам разрешили продавать только 50% валютной выручки.

Тогда же Банк России увеличил срок продажи валютной выручки с 60 рабочих дней до 120. Ранее срок продажи валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней.

Накануне Минфин РФ сообщил о решении правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями разрешить экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках. Новое правило действует с 6 июня. Запрет для российских физических и юридических лиц зачислять валюту на свои зарубежные счета действовал с 28 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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