Набиуллина рассказала, что может разогнать инфляцию в России

Основные факторы, которые могут разогнать инфляцию в России, связаны с внешними условиями. Среди угроз – нефтяное эмбарго протии РФ, введенное ЕС. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию», – заявила Набиуллина, отметив, что самая большая неопределенность сосредоточенна именно здесь.

Глава ЦБ считает, что на ускорение роста цен может повлиять нефтяного эмбарго. «В случае сильного падения экспорта российской нефти – через сжатие торгового баланса и ослабление рубля – возникнет проинфляционное давление», – сказала она. Впрочем, как заметила Набиуллина, «многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой».

Кроме нефтяного эмбарго, проинфляционные риски может нести снижение спроса на товары российского экспорта. «Усиливаются риски глобальной рецессии. В случае их реализации мировой спрос на товары российского экспорта снизится, что через ослабление рубля внесет вклад в ускорение инфляции», – сказала председатель Центробанка. Однако, с другой стороны, говорит Набиуллина, снижение российского экспорта «может нести также и дезинфляционные риски». Такой сценарий возможен в случае, если компании будут вынуждены перенаправлять товары на внутренний рынок из-за невозможности наладить экспортные цепочки, пояснила она.

Глава Банка России также указала на большое значение динамики импорта – «как быстро она сможет восстановиться и как будет соотноситься с динамикой экспорта».

Ранее сегодня ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%. Регулятор пересмотрел показатель в связи с более быстрым замедлением инфляции и меньшим снижением экономической активности, чем Банк России ожидал в апреле.

По прогнозу ЦБ, в 2022 году годовая инфляция составит 14-17%, в 2023-м снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к целевому показателю 4%. Регулятор при этом заявил, что проинфляционные риски в России продолжают снижаться, но остаются существенными.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»