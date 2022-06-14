Крупнейшие банки США перестали обслуживать госдолг России

Американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили обслуживание российских долговых обязательств. Крупнейшие инвестиционные учреждения приняли решение после указаний Минфина США, пишет Bloomberg.

Министерское управление по контролю за иностранными активами 6 июня ужесточило санкции за операции с новыми и выпущенными ранее долговыми и долевыми ценными бумагами РФ. По данным агентства, это указание вызвало «шквал переговоров с юристами», после которых банки приостановили обслуживание госдолга России.

Ранее управление предупредило, что не продлит лицензию на транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России после 25 мая. Российский Минфин заявил, что обслуживание и погашение долговых обязательств будет осуществляться в рублях.

По данным Минфина РФ, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял 59,5 млрд долларов. В эту сумму входит 38,97 млрд долларов долгов по внешним облигационным займам. Всего таких займов у России 15, их погашение предусмотрено в 2022-2047 годах.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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