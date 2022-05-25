«Деньги есть…» Россия переводит оплату внешнего долларового долга РФ в рубли

Министерство финансов РФ заявило о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, несмотря на ужесточение санкций. Как говорится в сообщении ведомства, после решения Минфина США отозвать лицензию на долларовое обслуживание госдолга РФ выплаты будут осуществляться в рублях.

«Минфин России как ответственный заёмщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в качестве платежного агента», – уточнили в российском министерстве, подчеркнув, что решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов, вложившихся в российские долговые инструменты, и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

Комментируя эту ситуацию, министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что новые обстоятельства не повлияют на положение россиян.

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», – цитирует Силуанова пресс-служба Минфина РФ.

Москва, Светлана Антонова

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