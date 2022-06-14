Россиянам разрешат оформлять добровольный отказ от получения кредитов

Центробанк России предложил внедрить механизм самозапрета на выдачу кредитов гражданам. Такой механизм помог бы защититься от мошенников, заявили в ЦБ.

С помощью такой меры можно будет обезопасить человека от ситуации, когда мошенники оформляют на его имя кредит или заем, используя утечки персональных данных – копии паспортов, логины, пароли, говорится в сообщении регулятора. Для этого нужно будет прописать специальный запрет в своей кредитной истории.

Если при выдаче кредита банки и микрофинансовые организации не примут во внимание наличие такого самозапрета, они не смогут требовать у заемщика погашения задолженности. «Банки и МФО перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», – прокомментировал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Предполагается закрепить в законодательстве различные самоограничения – по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов. «При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации», – отметил директор Департамента управления данными Банка России Алексей Луковников. По его словам, для этого нужно будет обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО.

Отмечается, что регулятор уже подготовил все необходимые предложения и направил их на межведомственное согласование.

Москва, Наталья Петрова

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