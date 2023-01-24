В России готовят законопроект о самозапрете на кредиты

В Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий гражданам через портал «Госуслуги» установить самоограничение на оформление кредитов и займов. Документ, как ожидается, поступит на рассмотрение депутатов в весеннюю сессию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылку на пресс-службу регулятора.

Инициатива уже прошла межведомственное согласование и получила концептуальную поддержку рынка. Как отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, банки «концептуально согласны» с таким механизмом. В то же время, по словам эксперта, для его реализации необходимо внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

Согласно законопроекту, граждане, зайдя на портал госуслуг, смогут выставлять себе запрет или ограничение на получение кредитов и займов. Обозначенный самозапрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, что позволит финансово-кредитным организациям видеть выставленные лимиты кредитования либо полный отказ от них.

Напомним, Банк России инициировал внедрить механизм самозапрета на выдачу кредитов гражданам в июне 2022 года. Регулятор предложил закрепить в законодательстве различные самоограничения – по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов. Эта мера должна обезопасить человека от ситуации, когда мошенники оформляют на его имя кредит или заем, используя утечки персональных данных, указал ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

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