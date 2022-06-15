Эксперт рассказал, когда доллар резко подскочит в цене

Осенью курс доллара может резко пойти вверх, считает глава департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной компании «Универ Капитал» Андрей Верников. Но пока предпосылок для укрепления американской валюты нет.

Эксперт отметил, что валютные вклады не приносят россиянам прибыли и, в целом, доллар стал «токсичным активом» для граждан.

«Этим летом доллары стали меньше покупать отдыхающие. Потоки валюты в страну поступают большие из-за роста цен на энергоносители. Российская нефть продается с ценовым дисконтом, но при этом цены на нефть находятся на многомесячных максимумах», – пояснил Верников в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам пока не на что тратить доллары, поскольку объем импорта в апреле снизился на 60-70% год к году. Пандемия и антироссийские санкции привели к разрыву многих логистических цепочек. Пока не будут налажены новые каналы поставок, цена на доллар не поднимется.

«Доллар летом будет удерживаться в коридоре 55-65. Осенью произойдет постепенное восстановление импорта и спрос на доллар повысится. Доллар по 75 в конце года меня не удивит», – сказал эксперт.

Как сообщал «Новый День», 10 июня рубль усилил рост на фоне понижения ключевой ставки до 9,5%. На 14:06 мск курс доллара упал до 56,78 рубля, евро – до 59,87 рубля.

Москва, Наталья Рязанова

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