Доллар ниже 57: рубль ускорил рост после снижения ключевой ставки

Рубль днем в пятницу, 10 июня, усилил рост на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку до 9,5%. Доллар торговался на отметке ниже 57 рублей, евро – ниже 60 рублей. Обе валюты обновили минимальные значения с 25 мая.

По состоянию на 14:06 мск, курс «американца» упал на 2,75 рубля до 56,78 рубля. Единая европейская валюта к этому времени падала на 3,42 рубля до 59,87 рубля.

На минимуме доллар торговался по 56,72 рубля, евро – по 59,8 рубля.

Однако спустя 10 минут обе валюты немного отыграли потери: доллар вырос до 57,17 рубля, евро – до 60,08 рубля.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение снизить ключевую ставку на полтора процентного пункта – с 11% до 9,5% годовых. ЦБ отметил, что будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Москва, Наталья Петрова

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