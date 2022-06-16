Назван оптимальный для России курс рубля. Сейчас нацвалюта переукреплена, считают в кабмине

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил об избыточном укреплении рубля. Он счел нацвалюту России «слишком крепкой». По его мнению, на сегодняшний день комфортным для отечественной промышленности является курс выше 70 рублей за доллар.

«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар – это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», – заявил Белоусов в интервью ТАСС. Он назвал равновесным и комфортным для страны курс от 70 до 80 рублей за доллар.

Вице-премьер при этом указал, что Банк России не таргетирует курс рубля, поэтому «он складывается таким, каким есть».

Белоусов также упомянул о «последовательном снижении» Центробанком ключевой ставки – на прошлой неделе он опустил ее до 9,5%.

По его словам, это говорит о том, что проблема высокой инфляции в стране «сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства».

Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что резко укрепившийся рубль стал вызовом для отечественной экономики. «Формируется новый пакет вызовов для экономики – в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», – цитирует главу МЭР «Прайм». Впрочем, Решетников заявил, что эта ситуация для большинства экспортеров сглаживается благодаря очень высоким ценам на товары.

Министр при этом отметил, что падение российской экономики по итогам текущего года может оказаться ниже прогнозов.

Рубль начал заметно укрепляться во второй половине марта. Этому в том числе способствовали введенные властями РФ валютные ограничения на фоне жестких антироссийских санкций со стороны западных стран в ответ на спецоперацию на Украине.

Ранее эксперты спрогнозировали резкое падение рубля к доллару предстоящей осенью, указав, что сейчас предпосылок для укрепления американской валюты нет.

Москва, Наталья Петрова

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