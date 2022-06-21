Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы на счета других банков

Переводы в валюте на счета других банков больше недоступны клиентам Сбербанка и ВТБ. Необходимую сумму можно отправить только в рублях.

Санкции сказались на работе кредитных организаций, которые не могу гарантировать, что отправленный в иностранной валюте перевод дойдет до другого банка. Ограничение действует как при переводе в Сбер или ВТБ, так и из этих банков.

«На данный момент переводы в другие банки в валюте приостановлены. Из других банков в банк ВТБ вы тоже не сможете перевести в валюте», – пояснил сотрудник колл-центра банка в беседе с РИА Новости.

Сбербанк уже убрал из приложения возможность отправки валютных переводов. Сроки недоступности валютных переводов в другие банки пока не уточняют.

«Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить. По срокам сориентировать не могу, сейчас так дела обстоят. Если будет какое-то послабление в ограничениях, то банки начнут работать по подобным переводам», – сказали в колл-центре Сбербанка.

Сейчас ВТБ предлагает россиянам без ограничений платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах. Юрлица могут сделать перевод во вьетнамских донгах, китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин признал трудности с выдачей наличной валюты. Он отметил, что в ближайшее время россияне вряд ли смогут свободно приобретать наличную валюту.

Москва, Наталья Рязанова

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