Ирландия заморозила 1,7 млрд евро связанных с РФ активов

Ирландия заморозила активы российских граждан и компаний на 1,72 млрд евро. Все эти лица входят в санкционный список в связи с ситуацией на Украине.

В апреле ирландский Центробанк сообщал о 839 млн евро замороженных российских активов, пишет The Irish Times со ссылкой на МИД страны.

Центробанк напомнил компаниям, что они должны своевременно находить и замораживать активы попавших под антироссийские санкции лиц. Соответствующие письма были отправлены в счетные ведомства ирландского конгресса профсоюзов, Юридическое общество Ирландии, Адвокатскую коллегию, торговые палаты.

В конце мая Евросоюз отчитался о заморозке активов российских бизнесменов на 10 млрд евро, включая яхты и недвижимость. Только Нидерланды заморозили российские активы на 600 млн евро.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной спецоперации по защите населения Донбасса.

Дублин, Наталья Рязанова

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