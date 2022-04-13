Амстердам заморозил 600 млн евро российских активов

Нидерланды заморозили российские активы на сумму около 600 млн евро. Власти проверяют, не обошли ли санкции чьи-то активы, заявил координатор по реализации антироссийских санкций Стеф Блок.

«Мы сейчас заморозили от 500 до 600 млн российских активов», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Правоохранительные органы проверяют находящиеся в стране счета и собственность, которые могли бы стать предметом санкций.

Ранее сумма замороженных Нидерландами российских активов составляла 400 млн евро. Франция объявила о заморозке активов Центробанка РФ в размере 22 млрд евро. Под заморозку попали также средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро.

Амстердам, Наталья Рязанова

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