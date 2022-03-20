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Воскресенье, 20 марта 2022, 18:17 мск

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Франция заморозила активы Банка России на 22 млрд евро

Франция заморозила многомиллиардные активы России. Об этом сообщает Минэкономики страны.

Речь идет об активах Центробанка РФ в размере 22 млрд евро. «Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро», – сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

Кроме того, французские власти закрыли доступ к недвижимости, которая находится на территории Франции и принадлежит порядка 30 гражданам России. Стоимость этого имущества оценивается в 500 млн евро.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов из-за экономических санкций. По словам министра, под заморозку попали активы почти на 300 млрд долларов.

Париж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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