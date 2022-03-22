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Вторник, 22 марта 2022, 17:17 мск

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Нидерланды заморозили российские активы на 400 млн евро

Нидерланды заявили о заморозке активов, связанных с Россией, в размере 400 млн евро. Об этом сообщила министр финансов страны Сигрид Каг.

В письме, направленном в Палату Представителей – нижнюю палату парламента, говорится, что банки заморозили российские активы почти на 145 млн евро, трастовый сектор – 242,6 млн, пенсионные фонды – на 379,9 тысячи, инвестиционные компании – на 3,9 млн евро.

«Общая сумма замороженных активов составила 391 944 031 евро», – сообщает Каг.

Министр отметила, что в связи с принятием нового пакета антироссийских санкций Евросоюза, которые вступили в силу 15 марта, информация может измениться. «Ввиду вышеизложенного, это, вероятно, не полная картина санкционных последствий и заморозок со стороны финансовых учреждений и трастовых фондов», – сообщается в письме.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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