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Среда, 29 июня 2022, 14:12 мск

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Более 70 банков из других стран подключились к российскому аналогу SWIFT

Более 70 иностранных банков подключились к российской системе межбанковских сообщений. Теперь аналог SWIFT распространился на 12 стран, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Иностранные банки опасаются вторичных санкций за сотрудничество с российским Центробанком. Поэтому регулятор не раскрывает перечень участников платежной системы, пишут «Известия».

Напомним, Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Это поможет продолжить торговлю с Россией в условиях санкций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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