Более 70 банков из других стран подключились к российскому аналогу SWIFT

Более 70 иностранных банков подключились к российской системе межбанковских сообщений. Теперь аналог SWIFT распространился на 12 стран, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Иностранные банки опасаются вторичных санкций за сотрудничество с российским Центробанком. Поэтому регулятор не раскрывает перечень участников платежной системы, пишут «Известия».
Напомним, Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Это поможет продолжить торговлю с Россией в условиях санкций.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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