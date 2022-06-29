Более 70 банков из других стран подключились к российскому аналогу SWIFT

Более 70 иностранных банков подключились к российской системе межбанковских сообщений. Теперь аналог SWIFT распространился на 12 стран, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Иностранные банки опасаются вторичных санкций за сотрудничество с российским Центробанком. Поэтому регулятор не раскрывает перечень участников платежной системы, пишут «Известия».

Напомним, Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Это поможет продолжить торговлю с Россией в условиях санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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