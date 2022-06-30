Центробанк представил новую банкноту в 100 рублей

Банк России представил новую купюру достоинством 100 рублей. Банкнота вводится в обращение с 30 июня, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Новая купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому Солдату.

«Модернизированная банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре. Банкнота содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности», – говорится в сообщении.

Центробанк будет вводить новые банкноты в обращение постепенно. Некоторое время они будут иметь хождение наравне с купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Банк России запланировал до 2025 года модернизировать существующие банкноты. После введения 100-рублевой купюры в 2022 году, 2023 году предстоит обновить 1000 и 5000 рублей, в 2024 году – 500 рублей, в 2025 году – 10 и 50 рублей.

В конце апреля участники банковского рынка попросили ЦБ РФ отложить выпуск новых банкнот. У банков из-за санкций возникли проблемы с поставкой и технической поддержкой банкоматов, кассовых аппаратов и других устройств для работы с деньгами.

Москва, Наталья Рязанова

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