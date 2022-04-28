Российские банки просят отложить выпуск новых банкнот из-за санкций

Игроки банковского рынка просят ЦБ РФ отложить выпуск новых банкнот. Дело в том, что из-за санкций у кредитных организаций возникли проблемы с поставкой и технической поддержкой банкоматов, кассовых аппаратов и других устройств для работы с деньгами.

К регулятору обратилась Ассоциация банков России (АБР), пишет РИА «Новости». «Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования», – говорится в обращении.

Из-за санкций ряд поставщиков ушли с российского рынка и прекратили обновлять и поддерживать технику для работы с банкнотами. Речь идет о банкоматах, кассовых аппаратах, счетно-сортировальных машинах. Большинство из них производится компаниями из США, Германии и Японии.

«С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца», – указывается в письме на имя зампреда ЦБ Михаила Алексеева.

Банк России запланировал в период 2022-2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты. Так в 2022 году в оборот должны были попасть обновленные 100 рублей, в 2023 году – 1000 и 5000 рублей, в 2024 году – 500 рублей, в 2025 году – 10 и 50 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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