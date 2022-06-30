Число ипотечных кредитов упало до минимума с 2018 года

Банки в России в мае выдали 36,6 тыс. ипотечных кредитов, что стало минимумом с 2018 года. В денежном измерении объем снизился до 139,7 млрд рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

В мае выдано на 25,9% кредитов меньше, чем в апреле. Денежный объем оформленных ипотек снизился на 13,6% за месяц. Увеличился только средний размер кредита – 3,8 млн рублей, а в апреле составил 3,3 млн.

По данным ЦБ РФ, ипотечный портфель второй месяц подряд уменьшается на 0,1%. В мае его объем составил 12,412 трлн рублей. Регулятор связал уменьшение с ростом ключевой ставки.

Как сообщал «Новый День», риэлторы спрогнозировали тренд на снижение продаж недвижимости в ближайшие год-полтора. Льготная ипотека перестала быть драйвером роста рынка жилья на фоне сокращения экономики и уменьшения доходов населения.

Москва, Наталья Рязанова

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