В США признали, что доллар лишился доминирования в мире

Американский доллар теряет свои позиции как резервной мировой валюты, признал американский инвестор Джим Роджерс. Он отметил, что многие уже ищут альтернативы доллару для торговых расчетов.

Инвестор подчеркнул, что мировая резервная валюта должна оставаться нейтральной. Некоторое время доллар отвечал этому требованию и сохранял доминирующую позицию. Но настал момент заменить его другой валютой.

«Любой должен иметь возможность держать ее для чего угодно. Но в Вашингтоне начали менять правила: если вы им не нравитесь, вам запретят использовать доллары или конфискуют их. Недавние действия Вашингтона лишь ускорят отказ от доллара», – сказал Роджерс в интервью РИА Новости.

Он отметил, что отказ от доллара как резервной валюты произойдет не быстро, но все больше стран активно используют для расчетов другие валюты. Среди них такие крупные экономики как Россия, Китай, Индия, Бразилия.

В конце марта экономисты предупредили, что перевод газовых контрактов России в рубли будет иметь долгосрочные последствия для всей мировой финансовой системы. Доллар и евро теряют надежность как резервные валюты.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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