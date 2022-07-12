Совет ЕС одобрил Украине кредит в €1 млрд

Совет ЕС на министерском уровне одобрил Киеву транш в миллиард евро в рамках экстренной макрофинансовой помощи. Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заяви, что Европа готова и дальше финансово помогать Украине.

«Министры только что одобрили кредит в один миллиард евро для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи», – приводит его слова ТАСС.

Еврочиновник отметил, что украинская экономика «остро нуждается в краткосрочном финансировании».

Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро 7 июля. Транш планировался первым из пакета помощи в девять миллиардов евро. Однако Киев заявил, что страны ЕС не пришли к соглашению по этой сумме. Германия блокирует несколько кредитных траншей из опасений, что средства будут использованы неэффективно, и Киев не сможет вернуть долг.

Брюссель, Наталья Рязанова

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