Минфин предложил считать сверхдоходами поступления от нефти дороже $60

Минфин предложил изменить бюджетное правило в части расчета сверхдоходов от продажи нефти. Предложено использовать цену в 60 долларов за баррель при фиксированном объеме добычи в 9,5 млн баррелей в сутки.

Минфин внес предложения по модернизации механизма в правительство. Они обсуждаются, но решение пока не принято, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству, и федерального чиновника. Планируется, что изменения в бюджетном правиле позволят ослабить курс на 10-20 рублей.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные нефтяные доходы идут на закупку валюты и золота. Центробанк переводит их в ФНБ. Но действие бюджетного правила приостановили в начале марта из-за введения санкций и заморозки российских валютных активов.

Напомним, эксперты отметили, что рубль может укрепиться на уровне 50 за доллар, но процесс неподконтролен государству. Одна из причин – рекордное сальдо платежного баланса. За первое полугодие Россия наторговала в плюс 138 млрд долларов. При сохранении динамики Москва сможет возместить замороженные Западом валютные резервы.

Москва, Наталья Рязанова

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