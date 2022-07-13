«Ситуация пока неуправляемая»: события на Украине как решение экономических проблем – тренд на укрепление рубля сохранится

Решение глобальных экономических проблем концентрируется на событиях на Украине, и, пока там продолжается противостояние России и Запада, Евросоюз продолжит вводить антироссийские санкции, которые рикошетом будут бить по самому ЕС. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, в данный момент возможно укрепление рубля на уровне 50-ти за доллар, и этот процесс пока неуправляем со стороны государства.

«Предыдущий период укрепления рубля был закончен, когда завершился налоговый период, когда корпорациям нужны были рубли. Мы увидели отскок выше 60 рублей за доллар. Но у нас впереди новый налоговый период. Это, во-первых. Во-вторых, ходили слухи, что крупный участник покупал много валюты для погашения своих валютных облигаций или кредитов. Именно поэтому был такой отскок вверх. Но мы, собственно, продолжаем смотреть в сторону укрепления, и продолжаем идти в район 50 рублей за доллар. Пробьем, не пробьем – предсказать не берусь, но тренд очевиден», – пояснил Вязовский.

Эксперт связывает укрепление рубля с рекордным сальдо платежного баланса. «Вышли данные Банка России – за первое полугодие страна наторговала в плюс $138 млрд. Даже есть некоторые оценки, что если так продолжится дальше, то мы возместим все те валютные резервы, которые были арестованы у ЦБ», – отметил он.

«Страна пухнет от валюты. Девать ее некуда. Доллар и евро токсичны, потому что даже те банки, которые еще не попали под санкции, могут туда попасть – европейцы седьмой пакет разрабатывают. Доллар и евро льют в рынок, потому что они могут быть в любой момент арестованы. Все хотят избавляться от валюты. А покупать ее мало кто хочет – импорт упал сильно. Поэтому укрепление рубля – это неизбежность», – полагает он.

В этой связи Вязовский отметил, что желание Центробанка и Минфина РФ вернуть «бюджетное правило» со сменой приоритетов с Запада на Восток сегодня невозможно. «Хотят вернуть, но не могут. Как работает «бюджетное правило»? Вы определяете комфортный курс, и, если курс уходит в другую сторону, то выкупаете валюту в резервный фонд, как у нас – Фонд национального благосостояния. Чтобы купить валюту, нужно иметь валютный счет. ЦБ и Минфин говорят: ну, мы будем в юани конвертировать, в золото, в драхмы, рупии и так далее, в валюты дружественных стран. Но чтобы в них конвертировать, нам все равно сначала нужно купить доллары и евро. У нас торговля идет в долларах и евро. У нас с Китаем половина торговли идет в долларах, не в юанях. Вот это и является узким местом [главы Минфина РФ Антона] Силуанова. Этот счет может быть точно также арестован. Все!» – подчеркнул он.

«Сейчас выкручиваются с помощью госкорпораций, госбанков, которые не попали под санкции – им дали задание вставать в биржевой стакан. Но это такая лазейка не надежная… Ситуация пока неуправляемая на уровне государства. Они что-то пытаются придумать, но пока все это очень рискованно», – отметил Вязовский.

При этом экономист обратил внимание, что антироссийские санкции рикошетом бьют по вводившему их Евросоюзу, который теряет все преимущества в пользу США. «То, что евро падает к доллару – это признак проблем в Европе… У них «колокол звенит». Им надо задуматься о том, что происходит. Нужен ли седьмой пакет санкций, и сколько можно стрелять себе в ногу?! Потому что в отличие от американцев, у них есть энергокризис – в США его нет. В отличие от США, у них больше инфляция, есть долговая проблема периферийных стран – Греция и так далее… Это никуда не делось, это все может полыхнуть. Поэтому здесь американцы действительно выглядят бенефициарами», – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, решение глобальных экономических проблем сейчас находится на Украине. «Пока там будут идти военные действия, европейцы будут продолжать давить на Россию, вводить новые санкции. Эти санкции будут рикошетом бить по их экономике. По нашей экономике это тоже ударит, очевидно. Это все, что касается ситуации с уходом зарубежных компаний, которые здесь предоставляли услуги, товары. Наше население будет жить хуже, грубо говоря. Финансовую систему нашу удалось отбить. Проблемы рубля сейчас нет, наоборот – укрепление стало проблемой», – констатировал он.

Отвечая на вопрос о наиболее предпочтительных для жителей РФ вариантах сохранения средств, эксперт отметил, что в нынешних условиях наличные средства в рублях и золоте – остаются наиболее приемлемым вариантом. «Гражданам можно посоветовать хранить деньги в рублях – он сейчас укрепляется. Хранить деньги в золоте – это вечные ценности, пять тысяч лет служит человечеству. Не хранить деньги в долларах и евро, по крайней мере, на счетах. Если вы купюры смогли купить – ну, вот держите, а если это какие-то истории банковские, то точно не надо… Потому что, если корсчет банковский арестовывают под новыми санкциями, вы попадаете вместе с банком. Зачем вам этот риск контрагента?» – пояснил Вязовский.

Накануне Минфин и Центробанк выступили за возвращение «бюджетного правила» в модифицированном виде с накоплением активов в валютах дружественных стран.

На 13 июля официальный курс доллара, установленный̆ ЦБ, составляет 58,8541 рубля, курс евро – 58,7643 рубля.

Москва, Мария Соколова

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