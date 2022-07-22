Экономист рассказал, как изменятся вклады и кредиты после снижения ставки ЦБ

Сегодняшнее решение банка России по снижению ключевой ставки до 8% позволит улучшить деловую и потребительскую активность, однако может уже в скором времени притормозить снижение цен. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инфестиций», кандидат экономических наук Михаил Зельцер. В связи с этим, отметил экономист, есть вероятность того, что ЦБ поставит на паузу вопрос о снижении ставки на ближайших заседаниях.

После очередной корректировки ключевой ставки вклады продолжат терять доходность, а кредиты станут более доступными, подчеркнул Зельцер.

«В первой декаде июля максимальная ставка по вкладам ТОП-10 банков была 7,65%, а учитывая новую ключевую ставку, в августе банки спокойно могут понизить доходность депозитов ниже 7%», – прогнозирует эксперт.

Что касается кредитов, то с учетом пониженного спроса как со стороны бизнес-сектора, так и со стороны населения банки способны снизить ставки на один процентный пункт, ожидает Зельцер. «Скорость падения стоимости займа не такая выраженная как по вкладам, но на 1 п.п. в ближайшие пару месяцев банки все же могут подвинуться, особенно учитывая пониженный спрос со стороны корпоративного сектора», – сказал эксперт.

Тем временем банки начали снижать ставки по займам вслед за изменением ключевой ставки. Так, Альфа-банк сообщил о снижении ставки по потребительским кредитам. Так, минимальная ставка по кредиту наличными теперь составит 5,5%, сообщила пресс-служба финансовой организации. А ВТБ пока только обещает улучшить условия по своим кредитам и ипотеке. «Ушли снижать ставки по кредитам», – говорится в сообщении в телеграм-канале банка.

Москва, Наталья Петрова

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