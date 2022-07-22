«Цены растут медленно»: Банк России вновь снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов – с 9,5% до 8% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Причинами для пересмотра ставки ЦБ назвал продолжающее снижение инфляции, заметное уменьшение инфляционного ожидания населения и бизнеса и более медленное снижение деловой активности, чем регулятор ожидал в июне.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем мы предполагали в июне», – заявили в Центробанке, заметив, что «внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность».

Центробанк будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. При этом будут учитываться «фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели» и процесс структурной перестройки экономики, а также оцениваться риски «со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», говорится в сообщении.

ЦБ улучшил прогноз по инфляции в текущем году. Регулятор ожидает, что инфляция в России в 2022 году снизится до 12-15%. В июне Банк России прогнозировал годовую инфляцию в пределах 14-17%. Согласно прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция снизится до 5-7% в 2023 году, а в 2024 году вернется к целевому показателю 4%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки намечено на 16 сентября.

Добавим, что российский рубль подешевел к доллару и евро на решении ЦБ снизить ключевую ставку, следует из данных валютных торгов на Московской бирже. По состоянию на 13:37 мск, американская валюта торговалась на отметке 57,98 рубля, что на 1,34 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени вырос на 89 копеек, до 58,13 рубля.

Напомним, на фоне западных санкций, введенных в ответ на российскую спецоперацию на Украине, Центробанк 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения». Впоследствии Банк России четыре раза снижал ставку. Последний раз ЦБ корректировал ставку 10 июня – тогда ее снизили с 11% до 9,5%.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»