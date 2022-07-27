В Иране будут принимать карту «Мир»

Иран войдет в число стран, где принимают российскую банковскую карту «Мир». Договоренность между Москвой и Тегераном уже достигнута, заявил замминистра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

Система «Мир» будет активирована в Иране в ближайшее время.

«Думаю, эта платежная система скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю, можно ли пользоваться ею в Иране или нет, но соглашение на этот счет есть», – сказал Сафари в интервью РИА Новости.

Накануне АТОР объявила о завершении первого этапа внедрения карт «Мир» в платежную систему Кубы. Теперь в кубинских банкоматах можно снять наличные песо по российской банковской карте.

Уже в конце мая 10 стран принимали карты российской платежной системы «Мир». Среди них Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кыргызстан, Таджикистан.

Трудности с расчетами по картам российских банков возникли из-за антироссийских санкций, введенных после начала специальной военной операции РФ по защите населения Донбасса.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»