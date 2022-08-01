Филиппины заинтересовались платежной системой «Мир»

Филиппинский бизнес заинтересовался платежной системой «Мир» для взаимных расчетов с российскими партнерами. МИД РФ готов посодействовать с внедрением «Мира» в филиппинскую финансовую систему, заверил посол РФ в Маниле Марат Павлов.

Дипломат отметил актуальность вопроса альтернативных платежных систем. От филиппинской стороны в посольство поступают сигналы на этот счет.

«Предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе «Мир», которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами двух стран», – сказал посол в интервью РИА Новости.

Марат Павлов надеется, что бизнес-сообщество станет «локомотивом данного процесса». А посольство по линии МИД РФ готово оказывать «посильную поддержку данным начинаниям», добавил дипломат.

Как сообщал «Новый День», Иран войдет в число стран, где принимают российскую банковскую карту «Мир». Договоренность уже достигнута, платежную систему активируют в ближайшее время.

Манила, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»