Франция заморозила 1,2 млрд евро российских активов

Франция заморозила российские активы на 1,2 млрд евро, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при Минфине страны Гийом Валетт-Валла.

Чиновник уточнил, что финальная сумма получилась после оценки как денежных, так и физических активов, например, недвижимости. Сумма указана без учета замороженных активов Банка России, пишет Tribune.

К концу марта сумма замороженных во Франции активов Центробанка достигла 22 млрд евро.

В начале июля Швейцария отчиталась о заморозке российских средств на 6,7 млрд швейцарских франков (более 6,8 млрд долларов) и 15 объектов недвижимости.

Активы российских банков, компаний и граждан попали под санкции, которые Запад связал с проведением российской СВО на Украине. Москва приняла ответные меры, а также перевела в рубли оплату за энергоносители для недружественных государств.

Париж, Наталья Рязанова

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