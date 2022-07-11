Швейцария заморозила 6,8 млрд долларов российских активов

Швейцария к началу июля заморозила российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков (более 6,8 млрд долларов). Швейцарские власти также ввели другие санкции против России в связи с конфликтом на Украине.

«По состоянию на 7 июля в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 6,7 млрд швейцарских франков и 15 объектов недвижимости», – цитирует сообщение швейцарского Госсекретариата по экономике (SECO) агентство «Прайм».

Ведомство отметило, что Берн также запретила экспорт предметов роскоши и товаров для укрепления российской промышленности. Запрещены любые операции с Банком России, запрещен импорт товаров, приносящих значительные доходы в бюджет РФ.

В конце июня Ирландия объявила о заморозке активов российских граждан и компаний на 1,72 млрд евро. Италия заблокировала на ту же сумму активы лиц, входящих в санкционный список в связи с ситуацией на Украине.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент. Для конфискации активов нужна соответствующая правовая база, которой в большинстве европейских стран нет, напомнили в Швейцарии.

Берн, Наталья Рязанова

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