Финансовая гвардия Италии заморозила имущество россиян на 1,7 млрд евро

В Италии заморозили принадлежащие россиянам активы на общую сумму 1,7 млрд евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Финансовую гвардию страны.

Экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом, были организованы в связи с конфликтом на Украине. В общей сложности итальянские надзорные органы проверили свыше 1,1 тысячи «субъектов, которые способствовали нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины».

«По состоянию на 31 мая меры по замораживанию были приняты в отношении 14 субъектов, включая здания, транспортные воздушные средства, суда, землю и акции компаний на общую сумму более 1,7 млрд евро», – отмечается в сообщении.

В Фингвардии Италии уточнили, что активы россиян именно замораживаются, а не попадают под арест. То есть владельцы не могут пользоваться и распоряжаться имуществом на время действия ограничительных мер. При этом правительство готовит поправки, согласно которым получит возможность продавать задержанное имущество полностью или частями для возмещения расходов на его содержание.

Рим, Зоя Осколкова

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