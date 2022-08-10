Эксперты предложили блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей до подтверждения

Переводы на сумму более 10 тыс. рублей предложено блокировать для защиты от действий мошенников. Для отправки денег клиенту могут предложить дополнительную идентификацию, пишут «Известия».

Экспертный совет (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке обсудил возможность заморозки переводов на крупные суммы. Для движения денег пользователю нужно будет ввести уникальный ПИН-код или пройти другую дополнительную идентификацию. Эксперты предложили таким образом блокировать получение кредита мошенниками или перевод им денег от обманутых россиян.

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что на заседании ЭС обсуждали введение эскроу-счета для банковских переводов. По ее мнению, инициативу нужно доработать, но подобные меры эффективно работают на маркетплейсах и сервисах объявлений. Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков заявил о поддержке инициативы со стороны участников ЭС.

В феврале Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за денежными операциями своих клиентов. Регулятор посоветовал кредитным организациям оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан. А также «значительные объемы» операций между гражданами: более 100 тыс. рублей в день и более миллиона в месяц.

Москва, Наталья Рязанова

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