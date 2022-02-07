Центробанк РФ усилит контроль за денежными операциями граждан

Российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. На этих мерах настаивает Центробанк, перед которым такую задачу поставило правительство. По мнению экспертов, поручение кабмина излишне, а с ограничениями могут столкнуться и добросовестные граждане.

Методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан были утверждены в сентябре прошлого года, пишут «Известия». В документе указываются случаи перевода денег между физлицами в целях отмывания преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках.

Регулятор советует кредитным организациям оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан – более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами – более 100 тысяч рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Формально эти меры носят рекомендательный характер, на практике же они почти в полном объеме применяются банками. Несмотря на это правительство посчитало нужным отразить рекомендации в дорожной карте, подписанной в конце января вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В документе перед ЦБ, Минфином и Росфинмониторингом поставлена задача до конца ноября имплементировать рекомендации в практику комплаенс подразделений российских банков, а также оценить результаты их применения и при необходимости внести корректировки. Таким образом, их выполнение станет обязательным.

Тем не менее, в ЦБ подчеркнули, что проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами. «Эта работа не затронет малый и микробизнес», – заверил регулятор. Введения новой отчетности для банков в связи с выполнением рекомендаций также не планируется.

В свою очередь в Ассоциации банков России считают, что поручение правительства по дополнительному контролю, вероятно, излишне, поскольку ЦБ всегда и так отслеживает выполнение. Возможно, в связи с поручением контроль станет более строгим. Ужесточение контроля может привести к тому, что кредитные организации будут в отдельных случаях отказывать в операциях добросовестным клиентам.

Москва, Зоя Осколкова

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