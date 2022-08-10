Инициатива по заморозке переводов не получила одобрение ЦБ

Центробанк изучил инициативу о заморозке переводов на сумму более 10 тыс. рублей до дополнительной идентификации пользователя. Регулятор не увидел в ней ценности на фоне существующей системы подтверждения личности клиентов.

Эксперты предложили замораживать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на запасном счете до подтверждения личности клиента. Эта мера должна была защитить граждан от действий мошенников, в том числе оформляющих кредиты без ведома россиян.

В Центробанке напомнили, что требования к идентификации, в том числе пин-коды и смс-пароли, уже установлены нормативными актами регулятора. ЦБ РФ помог подготовить законопроект о введении «периода охлаждения» с той же целью – защитить граждан от мошенников, пишут «Известия».

Инициатива позволит банкам вернуть похищенные средства, даже если мошенники использовали методы социальной инженерии. Отправитель средств в течение двухдневного «периода охлаждения». сможет отменить перевод. Тогда они не попадут на счет дропперов, занимающихся выводом и снятием похищенных денег.

Москва, Наталья Рязанова

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