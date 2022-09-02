Банки в РФ понесли убытки в 1,5 трлн рублей в первом полугодии

Чистые убытки банковского сектора в России за первое полугодие составили 1,5 трлн рублей. Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин считает, что банки обошлись «малой кровью».

Банки понесли убытки в полугодии впервые с 2012 года, в 2015 году убыточными были лишь отдельные месяцы. В 2022-м основной удар пришелся на крупные банки.

«Чистая прибыль банковского сектора после уплаты налогов составила в 2021 году – 2,4 трлн рублей, если округлить. В первом полугодии 2022 года чистый финансовый результат был отрицательный – минус 1,5 трлн рублей», – пояснил Тулин в беседе с РБК.

Убытки принесли связанные с валютой операции. Из-за резких колебаний курса рубля производные финансовые инструменты принесли отрицательный результат. Ряд банков понесли потери из-за отрицательной переоценки по открытым валютным позициям: убытки сначала прошли на ослаблении рубля, а потом еще раз – на укреплении.

Из 329 кредитных организаций, работавших в РФ на 1 июля, убыточными оказалась четверть – около 82. Больше пострадали крупные банки: санкции в основном были направлены против них и они были сильнее вовлечены в обслуживание внешнеэкономических связей.

«Убытки убыточных банков составили 1,9 трлн рублей, а прибыль прибыльных банков – 400 млрд руб. Получаем общий убыток в 1,5 трлн рублей. Ни у одного из банков, потерпевших убытки по итогам первого полугодия, капитал не ушел в отрицательную зону», – добавил Тулин.

Ранее Банк России отметил, что после начала кризиса валютные счета граждан стали «де-факто рублевыми с привязкой к валютному курсу». Платежи в «токсичных» валютах стали проблематичными для банков.

Москва, Наталья Рязанова

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