Сбербанк организовал выдачу кредитов в юанях

Сбербанк начал выдавать кредиты в юанях. Первый зампред правления банка Александр Ведяхин отметил, что на продукт уже есть спрос. Если это будет интересно клиентам, банк может организовать кредитование в рупиях.

«Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях, мы видим на это очень большой спрос. Мы активно работаем с индийской рупией, но пока нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но, если он появится, мы, конечно, тоже готовы предоставлять», – сказал чиновник в кулуарах Восточного экономического форума.

Банк готов выйти на рынок в ближайшее время, в том числе с обязательствами в юанях. До конца года Сбер может выпустить облигации на сумму около шести миллиардов рублей.

«Думаем, это будет осень-зима, и кроме традиционных инструментов я думаю, что мы будем готовы также размещать и обязательства в юанях», – приводит слова Ведяхина агентство «Прайм».

Бизнес-клиенты крупных российских банков стали чаще открывать счета в юанях. Объем средств на счетах в юанях в Тинькофф-банке с начала года вырос в восемь раз, в МТС-банке – в четыре раза. В банке «Санкт-Петербург» за март количество корпоративных счетов в юанях увеличилось почти в 3,5 раза.

Москва, Наталья Рязанова

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