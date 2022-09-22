Российский рынок лишится 50 банков до конца 2023 года

Порядка 50 банков уйдут с российского рынка в ближайшие полтора года, считает глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. Лишь половина из них будет с иностранным капиталом, уверен эксперт.

Российский банковский сектор редел и в относительно спокойные для экономики годы. Санкционное давление усилит эту тенденцию, на численность банков повлияют уход нерезидентов, консолидация сектора.

«Прогнозировать такие истории сложно, но я считаю, что в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков. До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года – еще 30-40 игроков», – сказал Михаил Сухов в интервью «Известиям».

По его мнению, банковский сектор довольно инертный, поэтому в текущем году отрицательные факторы заметно не повлияют на численность организаций. Но уже в 2023 году число банков в России может приблизиться к 300.

«Сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Я ожидаю, что до конца 2023 года до половины из них, 20-30 игроков, покинут рынок. Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации», – считает эксперт.

Как сообщал «Новый День», в России впервые за 10 лет упала доля крупнейших банков в активах сектора. Некоторые эксперты уверены в устойчивости тренда на усиление менее крупных игроков, другие считают это временным явлением.

Москва, Наталья Рязанова

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