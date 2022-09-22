Минфин одобрил ограничения для неопытных инвесторов

Министерство финансов РФ поддержало инициативу Центробанка ограничить для неквалифицированных инвесторов доступ к активам «недружественных» государств. Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что решение поможет россиянам «не отрезать себе пальцы».

«Сколько людей сейчас пострадало и оказалось замороженными в акциях Apple. Если нравится, можно и дальше себе по пальцу отрезать на ноге, потом на руке. Но я считаю, что это абсолютно правильная позиция со стороны Центрального банка», – сказал Моисеев в кулуарах форума «Банки России – XXI век» (цитата по ТАСС).

Замминистра добавил, что Минфин не одобряет предоставление налоговых вычетов на покупку акций «недружественных» государств.

Напомним, Банк России ограничил открытие новых позиций по ценным бумагам «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов с 1 октября. Их покупка будет ограничена 15% от объема инвестиционного портфеля, с 1 ноября доля уменьшится до 10%, с 1 декабря – до 5%. В 2023 году неопытные инвесторы полностью утратят доступ к ценным бумагам компаний из «недружественных» государств.

Москва, Наталья Рязанова

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