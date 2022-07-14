ЦБ РФ хочет ограничить список доступных инструментов для неопытных инвесторов

В России хотят ограничить продажу структурных продуктов неквалифицированным инвесторам. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

«Это все-таки должны быть базовые, простые инструменты типа высоконадежных облигаций, акций верхних эшелонов, паев открытых фондов и ряда иных инструментов. Имеет смысл серьезно подумать, надо ли дополнять этот список. Необходимо понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы инвестор нес дальнейшие потери», – сказал Чистюхин в интервью газете «Ведомости».

Структурные продукты, включая структурные облигации, можно исключить из списка продуктов, доступных неопытным инвесторам. Простые акции и облигации решают задачу долгосрочного инвестирования, подчеркнул зампред ЦБ.

В настоящее время неквалифицированному инвестору доступны акции, ОФЗ, паи ПИФов, ипотечные облигации, которые считаются базовыми инструментами. Чтобы работать с более рисковыми инструментами, инвестору необходимо пройти тестирование. В случае успеха он получает доступ к работе со структурными облигациями, сделками репо, акциями иностранных компаний, которые не входят в индексы из перечня Центробанка и другими.

Москва, Зоя Осколкова

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