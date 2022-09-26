Эксперт рассказал о краже денег с помощью QR-кодов

Злоумышленники используют QR-коды для кражи денег со счетов россиян, предупредил зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ Тимур Аитов. Он рассказал, чего стоит опасаться при использовании QR-кодов для оплаты товаров.

Эксперт напомнил, что подобное мошенничество распространено в Китае, где широко используется технология оплаты по QR-кодам. По мере развития этого метода оплаты в России гражданам грозят те же уловки злоумышленников и даже новые.

«Если QR-код на стороне покупателя в супермаркете, человек обычно идет к кассе и готовит код заранее – активирует экран, чтобы не задерживать очередь. В этот момент злоумышленники фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги», – рассказал Аитов в беседе с радио Sputnik.

Финансы могут оказаться под угрозой, и когда код на стороне продавца. Этикетку с QR-кодом могут подменить реквизитами совсем другого человека.

«Возьмем пример с арендой велосипеда. Мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку, человек считывает код в полной уверенности, что оплачивает использование велосипеда, но на самом деле деньги получает злоумышленник», – пояснил эксперт.

В России технология оплаты с помощью QR-кода набирает популярность. Так, соцсеть «Одноклассники» ввела возможность расчетов с помощью системы быстрых платежей.

Москва, Наталья Рязанова

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