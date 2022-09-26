Власти отправят в регионы 11 млрд рублей на жилье и ЖКХ

Регионы РФ получат 11,1 млрд рублей на строительство жилья и реконструкцию коммунальных систем. Эти деньги планировалось израсходовать в 2023 и 2024 годах, сообщила пресс-служба российского правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении бюджетного финансирования. Это сделано для скорейшего создания ряда инфраструктурных объектов и ускоренного исполнения федеральных проектов «Жилье», «Чистая вода», «Оздоровление Волги».

Карачаево-Черкесия, Чечня, Татарстан, Удмуртия, Кубань, Костромская, Липецкая области и еще пять регионов получат 6,3 млрд рублей на строительство жилья. Еще почти 1,8 млрд рублей потратят на повышение сейсмической устойчивости жилых домов в Карачаево-Черкесии, Чечне и на Камчатке.

Правительство отправит 44 млн рублей в Саратовскую область на проекты по оздоровлению Волги. Планируется, что на эти деньги обновят очистные сооружения, защищающие реку от загрязнений. Еще 10 регионов разделят более 1,8 млрд рублей и проведут реконструкцию систем питьевого водоснабжения. Эти деньги уже ждут в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Саратовской, Орловской, Тульской областях.

Ингушетия, Чечня и Саратовская область также получат дополнительный транш более чем на 1,1 млрд рублей для строительства инфраструктурных объектов за рамками федеральных проектов.

Ранее правительство РФ одобрило направление 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. До конца 2023 года средства обещали выдать из Фонда национального благосостояния.

Москва, Наталья Рязанова

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