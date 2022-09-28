«Выдержит»: Песков оценил устойчивость бюджета в случае присоединения новых регионов

Бюджет выдержит присоединение новых территорий к РФ, но для этого предстоит немало поработать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа», – сказал представитель Кремля журналистам.

Правительство передало в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Проект сверстан на основе базового прогноза социально-экономического развития, при котором в 2024 году ожидается рост экономики выше 2%, сообщили в пресс-службе правительства.

Кабмин заложил в расходы исполнение социальных обязательств перед гражданами и поручений президента: поддержку семей с детьми и будущих мам, проведение углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации.

При этом, премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал, что в ближайшие три года бюджет страны будет дефицитным. Общий объем поступлений в 2023 году превысит 26,13 трлн рублей, а расходы составят 29,56 трлн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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