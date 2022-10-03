ЦБ обязал банки подтверждать номера и почту клиентов

Центробанк выпустил указания для защиты россиян от мошенников. Банки с 1 октября обязаны идентифицировать устройства для онлайн-операций клиентов, подтверждать номера их телефонов и адреса электронной почты.

При совершении перевода через мобильное приложение банк будет подтверждать номер телефона клиента, чтобы решить, не мошенники ли это. Идентификация устройства поможет остановить нежелательную операцию, даже если злоумышленники сумели выманить у клиента персональные данные.

«Даже если преступники выманят пароли и коды для доступа в интернет- или мобильный банк, им не удастся войти в ваш личный кабинет со своего гаджета. Как только банк заметит подмену, он свяжется с вами и уточнит, вы ли заходите с другого устройства», – цитирует специалистов ЦБ «Интерфакс».

Ряд банков уже используют эту систему, но с 1 октября она стала обязательной для всех кредитных организаций.

Как сообщал «Новый День», с 1 октября клиенты банков могут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников.

Москва, Наталья Рязанова

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