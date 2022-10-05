Банки Чехии отказались обслуживать карты UnionPay из России

Ряд чешских банков прекратил обслуживание карт китайской платежной системы UnionPay, выпущенных в России. Пластик стал непригоден для получения наличных в банкоматах некоторых организаций, передает ТАСС.

«Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено», – сообщили в дирекции «Коммерческого банка», одного из крупнейших в Чехии.

В начале недели финская сеть Nosto приостановила обслуживание карт UnionPay в своих банкоматах. Отвечающая за обслуживание банкоматов Nokas CMS пожаловалась, что прибывающие в страну россияне снимали слишком много наличных с использованием карт китайской платежной системы. Аппараты опустошались в считанные часы, поэтому компания согласовала с партнерами приостановку облуживания пластика UnionPay.

В марте платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России, трансграничные операции по этим картам стали недоступны. Ряд банков в РФ начали выпускать пластиковые карты UnionPay, которыми российские туристы могли рассчитываться в других странах.

Москва, Наталья Рязанова

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