Эксперт предупредил о рекордном росте финансовых пирамид

Мошенники стали особенно активны в последние недели. К концу года количество финансовых пирамид в России может достичь рекордного роста – 200%, считает управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

«У нас идет явный тренд на повышение количества мошенников вокруг нас. Мы, как фонд, фиксируем, что в этом году будет 200% роста пирамид. Будет около двух тысяч пирамид. Это рекорд, такого не было никогда», – предупредил Сафиулин в беседе с «Лента.ру».

По его мнению, причина в неадекватном поведении людей в кризисной обстановке.

«Спасти и сберечь – это главный тренд, в кризисы так происходит. У нас критическое мышление отключается, и люди делают неправильные решения», – объяснил эксперт.

За первые шесть месяцев 2022 года Банк России выявил более двух тысяч финансовых пирамид и нелегальных частников рынка ценных бумаг. Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, на рынке ценных бумаг – в три раза, чем в первом полугодии 2021 года.

Москва, Наталья Рязанова

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