Центробанк РФ выявил тысячи финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

За шесть месяцев 2022 года Банк России выявил более 2 тысяч финансовых пирамид и нелегальных частников рынка ценных бумаг. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг – почти в три раза, нелегальных кредиторов – больше чем в два», – сообщается на сайте регулятора.

Злоумышленники активизировались, исходя из сложившейся экономической ситуации. Они предлагают займы от частных лиц, а также инвестиции в «нестандартные» проекты.

«Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн», – добавили в ЦБ РФ.

Банк России выявляет подобные схемы с помощью собственной системы мониторинга. В частности, в этом году были внедрены новые алгоритмы поиска и расширены источники мониторинга информационного пространства, подчеркнули в регуляторе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»