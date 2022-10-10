СМИ: банки отказали россиянам в самозапрете на кредит

Россиянам недоступна услуга введение самозапрета на выдачу кредитов, рекомендованная Центробанком. Установить запрет не удалось в 10 крупных банках, пишут «Известия».

Указание ЦБ вступило в силу 1 октября. С этого дня эксперты и волонтеры проекта Народного фронта «За права заемщиков» пытались воспользоваться услугой в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке, Совкомбанке, Тинькофф Банке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Росбанке, Райффайзенбанке и «Открытии».

Попытки подать заявление в офисах, через мобильные приложения или колл-центры не удались.

«Сотрудники банков не понимают, о чем речь, и сообщают, что такой услуги у них не предусмотрено. Предлагали бесплатно установить лимит по сумме перевода, которая давно существует, известна клиентам, но от мошенников не спасает», – рассказала руководитель проекта Евгения Лазарева.

Центробанк анонсировал введение самозапрета в июне. Россиянам обещали возможность ограничивать способ обращения, сумму и вид займа. Эта мера должна была обезопасить человека от ситуации, когда мошенники оформляют на его имя кредит или заем, используя утечки персональных данных.

Москва, Наталья Рязанова

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