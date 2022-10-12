России нужно больше банков – Минфин

Под влиянием санкций Россия нуждается в большем количестве банков, чем это было до пандемии, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Сейчас банков надо больше, чем до пандемии, потому что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать», – сказал политик в эфире радиостанции «Москва FM».

Моисеев отметил, что некоторые инвесторы из «недружественных» стран ищут способ снова сотрудничать с Россией. На этом фоне вероятность изоляции российского рынка очень низкая.

Аналитики спрогнозировали сокрушение банковского сектора России на 50 банков в ближайшие полтора года. Половина закрывшихся учреждений будет с иностранным капиталом.

Санкционное давление в отношении России усилилось после признания независимости Луганской и Донецкой республик. Под ограничения попали как отдельные граждане, так и компании, банки, государственные структуры.

Москва, Наталья Рязанова

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