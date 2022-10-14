Число выданных потребкредитов снизилось впервые за полгода

После пяти месяцев роста количество выданных банками потребительских кредитов снизилось на 8,7% месяц к месяцу. В сентябре россияне взяли 1,01 млн штук займов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В августе 2022 года банки выдали 1,11 млн единиц кредитов. При этом, сентябрьский объем потребкредитов оказался ниже и в годовом выражении.

«Это первое снижение выдачи потребкредитов после пяти месяцев непрерывного роста. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребкредитов сократилось на 30,6%, а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 15,1%», – рассказали в пресс-службе НБКИ.

Больше всего кредитов взяли в сентябре жители Москвы (61,9 тыс. ед.), Подмосковья (51,3 тыс. ед.), Кубани (38,0 тыс. ед.), Башкирии (37,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурга (36,9 тыс. ед.). Самый заметный спад выдачи займов зафиксирован в Новосибирской (-12,7%) и Иркутской (-12,6%) областях, Алтайском крае (-12,5%), в Кузбассе (-12,2%), Омской (-11,9%) области.

Как сообщал «Новый День», 62% россиян ждут роста личных расходов в текущем квартале, а снижения – только 8%. Из тех, кто готов больше раскошелиться, 70% винят растущие цены, 52% – подорожание услуг ЖКХ.

Москва, Наталья Рязанова

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