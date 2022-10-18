В Госдуме предложили ввести кэшбек на покупку амуниции для мобилизованных

Депутаты Госдумы предложили возмещать мобилизованных гражданам часть трат на покупку амуниции и припасов. Деньги могут вернуть через социальный вычет или прямой кэшбек, пишут «Известия» после ознакомления с документом.

Зампредседателя думского комитета по экономической политике Станислав Наумов передал инициативу в Минфин. В министерстве подтвердили, что уже изучают предложение.

Государство должно предоставить мобилизованному гражданину полный комплект обмундирования и экипировки. Но из-за недостатка бюджета ряд регионов не может обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации граждан. И некоторые вещи в выданном комплекте бывают низкого качества. Поэтому россияне самостоятельно покупают амуницию, лекарства, продукты, пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

«Было бы справедливо вернуть гражданам и членам их семей деньги, потраченные ими на экипировку. Это будет воспринято населением как вполне справедливый шаг», – считает специалист. По его словам, один только бронежилет может обойтись в 180 тыс. рублей и больше.

Механизм социального вычета уже отработан: можно вернуть часть расходов на образование или лечение. Нужно подать декларацию и вернуть 13% от затрат до 120 тыс. рублей. Главное условие – сумма уплаченного НДФЛ должна быть не менее суммы вычета. Если траты друзей и близких на амуницию мобилизованного отнесут к благотворительности, россияне смогут оформить вычет.

При другом варианте деньги предложено возвращать в виде кэшбека по предоставленным чекам. Механизм тоже опробован, на туристической программе, когда россиянам возвращали до 20% затрат на путешествия.

«Если у нас появится новая категория трат для социального вычета, то мы столкнемся с выпадающими доходами местных бюджетов. Некоторые регионы уже выделяли людям деньги для их подготовки к службе. Поэтому локальным бюджетам могут возместить потраченные средства трансферами из федеральной казны», – считает Станислав Наумов.

Портал «Объясняем.рф» опубликовал список вещей, которые мобилизованные граждане могут взять с собой. Там же напомнили о праве жаловаться, если призванных граждан обязывают покупать экипировку.

Москва, Наталья Рязанова

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