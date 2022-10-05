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Среда, 5 октября 2022, 13:48 мск

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Требование о покупке экипировки мобилизованными назвали незаконным

Мобилизованным россиянам посоветовали жаловаться, если их обязывают покупать экипировку. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

«Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно», – говорится в сообщении.

В том случае, если мобилизованного заставляют купить что-либо из формы и экипировки, нужно обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

Ранее был опубликован список вещей, которые мобилизованные граждане могут взять с собой на военную службу. В перечне указаны предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, походная сидушка, подшлемник (спортивная шапка), перчатки тактические, химическая грелка и мультитул (многофункциональный компактный инструмент). При этом в граждане также могут брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны советует взять только самое необходимое.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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