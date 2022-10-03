«Подлецы и мерзавцы!..» В Госдуме заявили о проблемах с обмундированием для мобилизованных

Экипировку для мобилизованных граждан должно обеспечивать государство в лице Минобороны России, к которому очень много вопросов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили сегодня депутаты Госдумы. При этом парламентарии назвали подлецами и мерзавцами торговцев, поднявших цены на обмундирование и снаряжение.

В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обратил внимание на ситуацию в магазинах, которые торгуют товарами для мобилизованных граждан. «Мы знаем, что сейчас происходит в магазинах, в том числе военторгах, которые торгуют и формой, и снаряжением. Взлетели цены в 5 раз. Этим отдельно должны заниматься прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Кто это делает, мерзавцы. Я просто называю вещи своими именами. Эти бизнесмены – мерзавцы, подлецы, которые наживаются на жизнях наших ребят», – заявил он.

Парламентарий полагает, что снаряжение мобилизованных должно проходить за счет государства. «Было ли хоть раз, чтобы Минобороны попросило нас сколько-то денег, и Госдума отказала? Не было никогда. Сколько запрашивали – столько выдавали. И что? У огромной страны, у России нет денег обмундирование сделать нормальное, качественную бронезащиту? Это вызывает очень большие вопросы, которые мы обязательно зададим руководству Минобороны», – подчеркнул Миронов.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов со своей стороны подчеркнул, что, кроме кадровых решений для тех, кто не может нормально обеспечить мобилизованных, есть нормы Уголовного кодекса. «Мы обратились в ФАС… Нам совершенно непонятно, почему взвинчивают цены на лекарственные препараты, аптечки в несколько раз подорожали, хотя государство должно это делать… Видим, как на складе, где должно быть необходимое обмундирование, его почему-то нет. На бумаге есть, а на складах нет. Со всем этим надо будет очень внимательно разбираться», – пояснил он.

«Важны не только кадровые решения, еще есть нормы административного и, прежде всего, Уголовного кодекса, который тоже нужно применять. Но немножко позже. Сейчас главное – выполнить поставленные задачи, а потом начать исправлять ошибки с целью недопущения их в дальнейшем», – сказал Нилов.

Кроме того, парламентарий сообщил, что в связи с большим количеством жалоб со всей страны «относительно реализации поручения президента о частичной мобилизации», ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки в действующий закон о мобилизации с уточнениями всех разночтений.

Москва, Мария Соколова

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